UBS Global WM s’engage dans un nouveau fonds durable

Columbia Threadneedle Investments annonce aujourd’hui qu’UBS Global Wealth Management, client de longue date du gestionnaire d’actifs, a pris une participation «significative» dans son nouveau fonds «CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund».

Lancé fin août, ce nouveau fonds, classé article 8 conformément à la réglementation SFDR, vise à dégager des rendements supérieurs à l’indice MSCI All country World, soit 4% à 8% par an, sur la base d’une stratégie d’overlay.

Le fonds s’articule autour de thématiques permettant d’identifier 30 à 50 titres de sociétés bénéficiant ou contribuant activement aux tendances associées au développement durable. Parmi celles-ci, la transition énergétique, la santé et le bien-être ou encore les villes durables. Bien que le fonds se concentre sur les fournisseurs de solutions durables, le portefeuille affiche un style plus marqué core/value que croissance, indique Columbia Threadneedle Investments.

“La contribution d’UBS GWM permet au fonds d’atteindre immédiatement une taille critique, ce qui donne au gérant la possibilité d’investir de manière significative et d’ouvrir le fonds à d’autres investisseurs potentiels”, déclare Michaella Collet-Jackson, directrice de la distribution EMOA chez Columbia Threadneedle.

A lire aussi: