Tikehau Capital remanie la direction de ses équipes de gestion long-only

Le gestionnaire d’actifs Tikehau Capital a nommé Laurent Calvet en qualité de responsable des stratégies obligataires. L’intéressé, gérant de portefeuille crédit long only depuis près de 10 ans au sein de la firme, a annoncé sa nomination sur le réseau social LinkedIn. Il a succédé à Jean-Marc Delfieux le 1er mars. Jean-Marc Delfieux est, lui, devenu responsable des stratégies flexibles et actions selon une note consultée par L’Agefi. Il continuera néanmoins à superviser l’expertise short duration au sein de l'équipe obligataire.

Par conséquent, Jean-Marc Delfieux est passé gérant principal du fonds Tikehau International Cross-Assets, assisté de Clovis Couasnon, co-gérant du portefeuille et trader, et de quatre analystes actions. Sur le fonds Tikehau Equity Selection, il est assisté des co-gérants Geoffroy du Boisbaudry et Christian de Roualle. Côté obligataire, le gérant principal du fonds Tikehau Credit Plus est désormais Thibault Douard, assisté du co-gérant Benoit Martin.