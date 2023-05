Tiger veut liquider une partie de ses participations dans des entreprises non cotées

L'Agefi

BlackRock va remanier la direction de son activité crédit et actifs privés de 300 milliards de dollars, afin de créer des équipes plus ciblées, rapporte Investment Week, citant une note interne. Jim Keenan, responsable du crédit mondial, se concentrera sur le crédit privé, tandis que Rick Rieder, directeur des investissements de l’obligataire monde, pilotera la finance à effet de levier, le haut rendement et les stratégies crédit plus liquides. Edwin Conway, qui dirigeait le pôle alternatif, va être responsable d’une équipe spécialisée sur le capital-investissement, le private equity, l’infrastructure et les actions de croissance, ainsi que sur des stratégies liées à la transition vers des énergies propres. BlackRock n’aura plus un pôle alternatif unique pour tous les actifs non cotés.