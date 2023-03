Tiger Global défend sa valorisation des entreprises non cotées

Tiger Global a défendu sa manière de valoriser son portefeuille de 40 milliards de dollars de sociétés de croissance non cotées, face à l’inquiétude grandissante des investisseurs à ce sujet. Dans sa lettre annuelle aux investisseurs, lue par le Financial Times, le hedge fund a présenté sa méthodologie pour valoriser certaines de ses plus grosses positions non cotées, dont ByteDance, Stripe et Databricks. Par exemple, Tiger a valorisé ByteDance, le créateur de TikTok, en se basant sur la seule rentabilité de ses activités en Chine.