Team réalise deux acquisitions dans les services financiers

Team, un groupe de gestion de patrimoine, de gestion d’actifs et de services financiers basé à Jersey, a annoncé l’acquisition de la totalité du capital de Thornton Associates Limited, qui opère sous le nom de Thornton Chartered Financial Planners, pour un montant pouvant aller jusqu'à 2,5 millions de livres sterling.

Thornton est une société de services de planification financière basée sur l'île de Man, avec des actifs conseillés de 121 millions de livres sterling pour environ 180 clients.

Team a également annoncé l’acquisition pour un peu plus de 5 millions de livres de Globaleye Wealth Management Group, basé à Dubai et comptant cinq autres bureaux dans le monde. La structure conseille des clients pour un total d’actifs de 242 millions de livres.

La réalisation de ces deux opérations porteront les actifs gérés et conseillés de Team à plus de 850 millions de livres sterling. Il s’agit des cinquièmes et sixièmes acquisitions opérées par Team sur les trois dernières années.