Swen CP lance un deuxième fonds d’infrastructure pour la gestion privée

Strive Asset Management, la société d’ETF fondée par le candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy, a franchi le milliard de dollars d’encours sous gestion le 1er septembre, soit un an après le lancement de son premier ETF, rapporte le FT. Le plus gros des onze ETF de la société, le US Energy ETF, affiche 362 millions de dollars d’actifs. Il a attiré 18 millions sur l’année au 31 août, selon Morningstar Direct. Même si Vivek Ramaswamy a quitté la société et cédé ses responsabilités opérationnelles, il reste l’actionnaire majoritaire de la société. Il détient entre 50 % et 75 % des parts de Strive via une société distincte.