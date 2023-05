Storebrand Fonder se choisit une nouvelle directrice générale

L'Agefi

Giovanni Sandri vient d’être promu responsable de l’Europe du Sud de BlackRock, rapporte Bluerating. Le responsable actuel de BlackRock en Italie couvrira désormais l’Ibérie, la Grèce et Israël en plus de son pays d’origine. Il est membre du comité exécutif et opérationnel de l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Parallèlement, Luca Giorgi a été promu responsable d’iShares et du wealth pour l’Europe du Sud. Précédemment, il occupait ces fonctions uniquement pour l’Italie.