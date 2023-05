Stéphane Déo rejoint Eleva Capital

L’un des défis que Larry Fink, le fondateur de BlackRock doit encore relever est de trouver un successeur, analyse le Wall Street Journal dans un long article. « C’est ma priorité numéro 1 », a déclaré le dirigeant dans une interview récente. A 70 ans, il est la seule personne à avoir porté le titre de directeur général de BlackRock, note le quotidien américain. Larry Fink et Rob Kapito, le président de BlackRock et co-fondateur, entraînent cinq leaders depuis des années, une compétition que certains qualifient de « The Great Race » au sein de la société. La liste comprend Mark Wiedman, qui dirige la partie commerciale, le directeur des opérations Rob Goldstein, le directeur financier Martin Small, Rachel Lord, qui est responsable de l’activité Asie-Pacifique, et Salim Ramji, le responsable des ETF et produits indiciels.