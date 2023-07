Searchlight Capital formule une offre pour acquérir le gestionnaire britannique Gresham House

Le gestionnaire d’actifs alternatif britannique Gresham House, coté à la Bourse de Londres, a annoncé, lundi 17 juillet, avoir trouvé un accord sur les conditions de son rachat total par Bidco, un consortium de fonds de la société de capital-investissement Searchlight Capital Partners.

Les termes d’une offre d’acquisition définitive ont été publiés. Bidco propose un montant de 1,10 pence en cash par action de Gresham House, valorisant la société de gestion à 440,6 millions de livres sterling (513,1 millions d’euros). Ce montant représente 15,9 fois l’Ebitda de Gresham House sur une période de 12 mois à fin décembre 2022.

A lire aussi:

Gresham House est spécialisée sur les actifs réels naturels (forêts, infrastructures énergétiques et durables, etc), l’immobilier britannique et compte aussi des fonds actions britanniques et de private equity. La firme gérait 7,8 milliards de livres sterling d’encours fin 2022. Les directeurs de Gresham House jugent les conditions de l’acquisition « justes et raisonnables » et recommandent aux actionnaires de la boutique de gestion de l’accepter.

L’opération devra recevoir l’approbation d’au moins 75% des actionnaires de Gresham House au cours d’une assemblée générale extraordinaire, dont la date reste à déterminer, mais aussi celle de divers régulateurs.