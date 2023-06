Schroders et Canada Life coupent leurs liens avec Crispin Odey

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders et l’assureur Canada Life ont cessé leurs opérations avec les entreprises de gestion d’actifs liées à Crispin Odey, rapporte Reuters. Cela fait suite à la publication de l’enquête du Financial Times et de Tortoise Media jeudi faisant état de multiples accusations de harcèlement et d’agression sexuelle visant le fondateur et propriétaire d’Odey Asset Management.

Suite à cet article, on apprenait jeudi que les groupes américains Morgan Stanley, JPMorgan et Goldman Sachs revoyaient leurs relations de prime brokerage avec le hedge fund britannique.

Canada Life a indiqué à Reuters avoir suspendu ses relations avec Odey Wealth Management, une filiale du groupe Odey, avec effet immédiat. « Nous avons pris une décision très rapide et claire », a commenté un porte-parole. Schroders a annoncé avoir vendu ses investissements restants dans le fonds Odey Swan géré par Odey Asset Management.

Odey AM ne se reconnaît pas dans l’article du FT

De son côté, Odey Asset Management a tenté de rassurer les investisseurs de ses fonds dans une lettre signée par son directeur général Peter Martin et relayée par plusieurs médias. «Odey Asset Management traite aujourd’hui comme hier de telles accusations avec le plus grand sérieux», écrit Peter Martin, évoquant des «procédures en place pour s’assurer que la société obéit à ses obligations légales et réglementaires».

Dans cette missive, Peter Martin indique prendre les accusations contenues dans l’article du Financial Times à l'égard de Crispin Odey avec un «grand sérieux». Il a néanmoins ajouté qu’Odey AM «ne reconnaît pas l’image de la firme dépeinte dans le Financial Times». Le directeur général explique n’avoir aucune inquiétude sur les rendements présents et futurs du gestionnaire. En outre, Peter Martin affirme qu’il discute avec ses fournisseurs de services de prime brokerage tels que Morgan Stanley et JPMorgan Chase, se disant «convaincu qu’ils continueront à travailler avec nous».