Santander AM recrute chez Pictet et APG

Santander Asset Management vient de recruter deux personnalités pour renforcer son équipe de gestion. James Ind vient d’arriver en tant que responsable mondial des solutions multi asset, tandis que Luiz Félix rejoint la société espagnole comme responsable mondial de l’allocation d’actifs. Les deux prendront leurs fonctions en juillet et seront rattachés au directeur des investissements monde, José Mazoy.

James Ind arrive en provenance de Pictet Wealth Management, où il était responsable de la gestion de portefeuilles britanniques. Avant cela, il supervisait les stratégies multi-actifs et hedge funds chez Barings et Man GLG et il dirigeait l’équipe européenne multi-actifs de Russell Investment. Luiz Félix vient d’APG Asset Management, où il était gérant de portefeuilles dans le département multi-actifs. Auparavant, il a fait partie de l’équipe stratégies quantitatives d’ABN Amro Asset Management et de l’équipe d’allocation d’actifs d’ABP Investments. James Ind sera basé à Londres et Luiz Félix à Madrid.

