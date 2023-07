Sanso IS et Longchamp AM visent des «synergies de croissance»

La série des rapprochements entre sociétés de gestion de portefeuille s’est enrichie d’un nouvel épisode, jeudi 20 juillet. Sanso Investment Solutions et Longchamp Asset Management ont annoncé leur projet de fusion. Si l’Autorité des marchés financiers approuve l’opération, celle-ci donnera lieu à la naissance de Sanso Longchamp Asset Management, une entité indépendante gérant plus de 3 milliards d’euros d’encours sur des classes d’actifs complémentaires.

Le premier a fait de la durabilité son point cardinal dans ses gestions actions et obligataires, le second s’est entre autres spécialisé dans les stratégies quantitatives et les produits structurés tout en développant un focus sur les actions asiatiques avec son partenaire de longue date Dalton Investments.

Expertises complémentaires

L’histoire commune des deux gestionnaires débute à l’été 2022. Longchamp AM, établi en 2013, réfléchit alors à la prochaine étape de son évolution pour se renforcer. Ouverte à un rapprochement, la société de gestion se tourne vers Adrien D’Alincourt de PwC Corporate Finance, qui lui présente Sanso IS. Cette dernière, bâtie en 2017 sur la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 360 Hixance AM, appuie son développement sur de la croissance à la fois organique et externe.

«Les opérations de consolidation que nous avions menées en 2017 puis en 2019 (acquisition de Convictions AM, ndlr) étaient digérées. En outre, nous avons montré que nous étions capables de croître organiquement. Nous étions prêts et ouverts à une nouvelle phase de consolidation. La complémentarité des activités des deux sociétés a fait de cette opération une évidence», explique David Kalfon, président fondateur de Sanso IS, à L’Agefi. «Nous avons rapidement compris qu’il y avait d’énormes complémentarités additives avec Sanso IS. Nous opérons ce rapprochement avant tout pour des synergies de croissance», ajoute David Armstrong, président fondateur de Longchamp AM.

Pour atteindre ces synergies de croissance, l’ensemble des salariés des deux gestionnaires – 37 au total – seront conservés. Une fusion effective des équipes est envisagée pour le premier trimestre 2024 sous réserve d’obtenir l’aval de l’AMF d’ici à la fin de l’année. L’organigramme est déjà prêt : David Kalfon présidera le nouvel ensemble et David Armstrong en sera le directeur général. Quant à sa structure capitalistique, Sanso Longchamp AM sera détenue à 45% par ses managers et collaborateurs, à 39% par OTCex - actionnaire de référence de Sanso IS - et à 16% par les actionnaires historiques.

«Nous sommes très ouverts sur l’avenir de notre future entité commune, Sanso Longchamp Asset Management. Nous ne sommes pas encore présents sur toutes les classes d’actifs, mais nous regarderons ensemble des expertises qui peuvent être complémentaires aux nôtres comme les actifs privés. Nos agréments respectifs nous permettent déjà de couvrir beaucoup d’activités», commente David Armstrong.



Taille supérieure

Complémentaires, les firmes veulent l'être aussi pour les segments de clientèle. David Kalfon souligne que Longchamp pourra s’appuyer sur la force commerciale de Sanso IS afin de se développer auprès des conseillers de gestion en patrimoine indépendants, segment dont il est absent. «Le rapprochement va nous permettre de nous développer sur la clientèle institutionnelle qui forme aujourd’hui 45% de nos encours. Cette clientèle est très sensible à la taille et à la stabilité financière des gérants d’actifs. Nous avons eu en ce sens des retours très positifs de nos principaux clients sur l’opération», poursuit David Kalfon, qui vise le top 100 des sociétés de gestion françaises et le top 30 des indépendantes à travers la future fusion.

Ce rapprochement s’ajoute à six autres mariages officialisés dans la gestion d’actifs française depuis le début de l’année. Citons pêle-mêle les acquisitions de La Financière de l’Echiquier par LBP AM, de Mandarine Gestion par LFPI, de Dauphine Asset Management par Rhétorès Finance, de Sedec Finance et Stratège Finance par Financière Galilée et de Sepiam par Montségur Finance.

En outre, Sunny Asset Management devrait prochainement absorber SPPI Finance comme l’a récemment révélé L’Agefi. L’augmentation des charges opérationnelles et réglementaires des sociétés de gestion favorise ce mouvement, souligne encore David Kalfon, qui ne voit ni arrêt ni ralentissement dans la tendance de consolidation actuelle.