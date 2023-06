Sandro Pierri devient le nouveau président de l’Efama

L’Association européenne des fonds et de la gestion d’actifs (l’Efama) vient d’annoncer ce 19 juin l’élection de Sandro Pierri, directeur général de BNP Paribas Asset Management, en tant que président jusqu’en juin 2025. Il a été élu lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue ce 16 juin à Amsterdam. Il remplace Naïm Abou-Jaoudé, le directeur général de New York Life Investment Management, qui vient d’achever son mandat de deux ans.

Sandro Pierri occupe la direction générale de BNP Paribas AM depuis 2021. Il est entré chez le gérant français en 2017 comme directeur mondial de la clientèle. Auparavant, il a travaillé chez Pioneer Investment pendant près de 12 ans, où il a occupé plusieurs postes seniors, dont celui de directeur de la distribution internationale, de directeur chargé de l’Europe de l’Ouest et de l’International, et dernièrement de directeur général. Il a également travaillé chez ING Investment Management, d’abord comme gérant actions américaines, avant d’être promu en tant que directeur général pour l’activité retail en Italie. Il a démarré sa carrière en 1989 comme gérant actions américaines chez San Paolo Fondi.

Massimo Greco, vice-président chargé de la gestion d’actifs en EMEA chez JP Morgan Asset Management depuis le début de cette année, a lui été élu vice-président de l’Efama. Auparavant, il gérait la division dénommée EMEA Funds depuis 2012. Il travaille chez JP Morgan depuis 1992.