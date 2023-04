Robeco nomme trois nouveaux responsables de ventes institutionnelles

La société de gestion néerlandaise Robeco nomme, ce mercredi, un trio de nouveaux responsables des ventes institutionnelles pour les États-Unis et le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les trois intéressés entreront en fonction le 1er mai et seront rattachés à Malick Badjie, directeur des ventes institutionnelles pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique.

Angela Ruane, basée à New York, supervisera les ventes institutionnelles sur les marchés américain et canadien. Elle a précédemment officié chez Insight Investments, où elle était responsable des efforts de développement de l’activité institutionnelle aux États-Unis, et a occupé divers postes dans la distribution au sein de Rogge Global racheté par Allianz Global Investors en 2016.

Basé à Rotterdam, Tim Kruis sera en charge des ventes institutionnelles pour les Pays-Bas. Il avait déjà travaillé pendant dix ans chez Robeco, notamment sur la distribution institutionnelle en Suisse alémanique. Il a ensuite travaillé sur le développement commercial de City of London Investment Management et Capital Dynamics. Puis, il a dirigé diverses équipes de ventes institutionnelles pour le Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) chez Amundi et Invesco avant d’exercer des fonctions similaires chez Record Asset Management à Amsterdam.

Enfin, Arabella Townshend devient directrice des ventes institutionnelles de Robeco au Royaume-Uni et sera basée à Londres. Elle arrive de River and Mercantile, où elle a passé 13 années durant lesquelles elle a occupé différents postes de niveau senior dans les domaines de la vente et du marketing. Elle en était la directrice de la distribution institutionnelle au niveau mondial. Dans ce rôle, Arabella Townshend était chargée de définir la stratégie de vente institutionnelle de la firme pour l’ensemble des canaux institutionnels au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Au 31 décembre 2022, Robeco gérait 171 milliards d’euros d’actifs.