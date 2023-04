Retour à bonne fortune pour les hedge funds au premier trimestre 2023

Les hedge funds géraient quelque 3.880 milliards de dollars (3.536 milliards d’euros) à la fin du premier trimestre 2023, selon les estimations du fournisseur américain de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR. Ce qui suggère une hausse de plus de 50 milliards de dollars d’encours. Selon les calculs de HFR, les hedge funds ont collecté un montant net estimé de 9,1 milliards de dollars entre début janvier et fin mars 2023. Il s’agit d’après le fournisseur de données du premier trimestre de collecte nette depuis le premier trimestre 2022.

Les stratégies de couverture directionnelle sur les actions ont été les plus collectrices (3,3 milliards de dollars net) et ont vu leurs encours progresser de 33 milliards de dollars à 1.110 milliards de dollars. Quant aux stratégies event-driven, portées par les fonds de situations spéciales et activistes, la hausse de leurs encours sur le premier trimestre 2023 est estimée à 18,4 milliards de dollars, portant le total des encours à 1.054 milliards de dollars.

Les stratégies d’arbitrage relative value obligataires ont observé une progression estimée de 12,9 milliards de dollars de leurs encours sous gestion, les portant à 1.050 milliards de dollars. En revanche, les hedge funds macro ont vu leurs actifs décliner de 14,3 milliards de dollars à 663,3 milliards de dollars à fin mars 2023. La plus grosse baisse a été constatée dans les stratégies de suivi de tendance diversifiées systématiques qui ont perdu 7,1 milliard de dollars d’encours.

