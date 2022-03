Natixis et H2O actent enfin leur divorce

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Natixis Investment Managers et H2O Asset Management viennent d'annoncer ce 25 mars la finalisation de leur accord de dénouement de leur partenariat. Cela met fin à un an et demi d'incertitudes, la filiale du groupe BPCE ayant annoncé cette séparation en novembre 2020 après que H2O a dû geler puis...