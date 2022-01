Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le contrat à un mois sur le pétrole Brent a dépassé les 89,20 dollars/baril mercredi matin (+0,7%), soit un plus haut de sept ans qu’il avait déjà atteint le 20 janvier en séance, soutenu par des problèmes d’approvisionnement persistant et les tensions géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient,...