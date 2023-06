Pourquoi les agences de notation ESG sont rattrapées par la patrouille bruxelloise

Faible niveau de maturité et de comparabilité des notations extra-financières, méthodologies opaques et non harmonisées, potentiels conflits d’intérêts... En novembre dernier, les résultats de la consultation lancée sur le sujet par la Commission européenne dressaient un constat sans appel. Pour Bruxelles, l’état du secteur des agences de notations ESG (environnement, social, gouvernance) requiert un encadrement des pouvoirs publics. 80 % des répondants soutenaient ainsi une intervention législative. La Commission a dévoilé ce mardi une proposition de règlement, dont un avant-projet a fuité dans la presse européenne.

Pour être actives en Europe, ces entités, chargées de noter les entreprises ou les fonds d’investissements sur leurs pratiques ESG, devront, au préalable, obtenir une autorisation de la part de l’UE. A quelles conditions ? L’Esma (l’Autorité européenne des marchés financiers), à qui est donnée la «responsabilité exclusive d’une telle autorisation et de la surveillance» devra en définir les détails.

Mais le texte de Bruxelles donne déjà les grandes lignes des futures exigences, lesquelles portent premièrement sur les méthodologies utilisées pour déterminer les notes. «Pour garantir la qualité et la fiabilité des notations ESG, les fournisseurs de ces notes devront utiliser des méthodologies rigoureuses, systématiques, objectives, continues et soumises à une validation», peut-on ainsi lire. La Commission souhaite également convertir le secteur à la transparence : «les fournisseurs devront dévoiler publiquement des informations sur les méthodologies, les modèles et les postulats clés utilisés dans leurs notations», explique le projet qui pointe, en préambule, un «marché déficient» et «une confiance ébranlée dans la notation».

Lutte contre les conflits d’intérêts

Les propositions les plus radicales concernent la prévention des conflits d’intérêts. L’exécutif communautaire entend interdire à ces acteurs de fournir aux entreprises qu’elles notent un certain nombre de services, «de conseil, d’audit, de notation de crédits, de services bancaires, d’assurance ou de réassurance», notamment. «Enfin, pour prévenir, identifier, supprimer ou gérer et dévoiler tout conflit d’intérêt (…), les fournisseurs de notations ESG devront établir des politiques internes appropriées et des procédures concernant leurs employés et les personnes tierces impliquées dans le processus de notation». Lesdites procédures sont détaillées dans le texte. Les amendes prévues pour non-respect des exigences pourront aller jusqu'à 10% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Et ces différentes règles s’appliqueront y compris aux agences de notations ESG étrangères actives en Europe. Le secteur est dominé par une poignée de géants principalement américains. En revanche, les plus petites entités (européennes ou étrangères) bénéficieront d’un encadrement « allégé ». Les notations ESG privées à usage interne ne seront pas concernées. Les propositions de Bruxelles feront l’objet de négociations au Parlement européen, et entre les Etats membres, au sein du Conseil de l’UE.