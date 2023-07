Pimco se prépare à un « atterrissage plus difficile » de l’économie mondiale alors que les patrons des banques centrales se préparent à poursuivre leur campagne de hausse des taux d’intérêt, a déclaré Daniel Ivascyn, directeur des investissements du gestionnaire obligataire américain, dans une interview publiée dimanche par le Financial Times.

« Plus les gens se sentent motivés pour resserrer la politique monétaire, plus il y a d’incertitude autour de ces délais et plus il y a de risques que les perspectives économiques soient extrêmes », a déclaré Daniel Ivascyn au FT, notant que lorsque les taux ont augmenté dans le passé, un délai de cinq ou six trimestres pour que l’impact se fasse sentir a été « la norme ».

Le marché est « trop confiant dans la qualité des décisions des banques centrales », a-t-il ajouté.