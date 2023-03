Peu de sociétés de gestion devancent l’appel de la COP15 pour la biodiversité

Alors que la COP15 de Montréal sur la biodiversité vient de se conclure avec un accord historique prévoyant notamment 200 milliards de dollars de financement par an pour préserver la nature et les espèces, certaines sociétés de gestion ont pris les devants. Leur engagement peut prendre de multiples formes allant de la commercialisation de fonds dédiés à la thématique de la biodiversité et du capital naturel, à des politiques de vote englobant tout ou partie des actifs sous gestion. Avec comme sous-jacent, la protection de l’eau, des forêts, des marais ou des espèces animales et végétales.

Morningstar, qui a publié en amont de la COP15 un récapitulatif des engagements des sociétés de gestion envers la biodiversité, note que les fonds dédiés sont «rares». Le fournisseur de données n’en a recensé que 14 qui intègrent le mot «biodiversité» ou «capital naturel» dans leur dénomination. Ils sont investis en actions, ont été quasiment tous lancés il y a moins de deux ans, et pèsent à peine 1,6 milliard de dollars d’encours. Tous les gestionnaires qui gèrent ces fonds, sauf un, sont domiciliés en Europe, marquant de nouveau l’avancée des sujets ESG des Européens par rapport aux Etats-Unis. L’exception américaine est celle de la société Karner Blue. A noter aussi que deux gestionnaires d’actifs, Axa et Lombard Odier, représentent plus de 70% de ces encours thématiques. Les Français sont bien représentés avec la présence, outre d’Axa IM, celles de La Financière de l’Echiquier, La Banque Postale AM/Tocqueville, BNP Paribas AM, Pléiade AM et Natixis. Les performances ne sont toutefois pas des plus lumineuses car presque aucun fonds ne bat le marché depuis le début de l’année.

Coalitions d’investisseurs

Cette rareté fait dire à Morningstar «qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que la biodiversité ne gagne la même importance que le climat en tant que thème d’investissement de fonds». Les fonds climat dépassent en effet les 350 milliards de dollars d’encours et sont représentés par plus de 1.100 véhicules thématiques. Ces fonds peuvent avoir cependant dans leur stratégie déjà une idée d’impact positif sur la nature.

Dans un registre un peu différent, Morningstar a par ailleurs communiqué auprès de Reuters une catégorie de fonds dénommée «Healthy Ecosystems», qui regroupe 175 fonds au total, pour un encours d’environ 75 milliards d’euros. Les cinq plus gros fonds de cette catégorie sont gérés par Pictet, BNP Paribas AM et Amundi et pèsent près d’un tiers de ce segment (22 milliards d’euros).

Au-delà des fonds, Morningstar s’est aussi penché sur les engagements pris par les sociétés de gestion pour préserver la biodiversité à travers tout ou partie de leurs investissements. Un des témoins de ces engagements est la signature du «Finance for Biodiversity Pledge» où les acteurs signataires s’engagent «à développer une stratégie en faveur de la biodiversité». Selon le site internet de ce groupement, ce sont 126 institutions financières représentant 21 pays et plus de 18.800 milliards d’euros d’actifs qui sont signataires de ce pacte. Les Français sont là aussi très bien représentés avec des signataires comme Amundi, Axa IM, Crédit Mutuel AM, Edmond de Rothschild, Mandarine Gestion, Ossiam ou encore Sycomore.

Certains de ces signataires sont allés plus loin avec la création du «Nature Action 100». Sur le modèle du «Climate Action 100+», ils s’engagent à influencer les entreprises détenues en portefeuille sur les risques liés à la perte de biodiversité et sur leurs impacts. Les investisseurs à l’origine de ce groupement sont au nombre de onze, avec, côté français, Axa IM et BNP Paribas AM. Plus spécifiquement, ces acteurs doivent «collaborer et partager leurs connaissances, s’engager avec les entreprises, évaluer l’impact, fixer des objectifs et rendre compte publiquement de ce qui précède avant 2025».

Enfin, sans qu’il s’agisse d’engagements mais plutôt d’obligations légales apportées par l’évolution des réglementations européennes, la taxonomie verte entrera pleinement en vigueur en 2023: plusieurs dispositions sont liées à la biodiversité, comme la protection de l’eau ou le contrôle et la prévention de la pollution. Le règlement SFDR sur la publication de données extra-financières inclut aussi tout un chapitre sur les données liées à la biodiversité avec le principe de calcul d’impacts négatifs et des indicateurs sur la menace des espèces. En France, des avancées considérables ont été possibles avec l’article 29 de la loi énergie climat qui a été introduite en amont des règles européennes. Enfin, les règles de Bâle 3 se sont aussi emparées récemment du sujet pour les banques.