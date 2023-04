Ostrum AM recrute une ancienne responsable de la régulation de la gestion d’actifs à l’AMF

Ostrum Asset Management a annoncé ce 12 avril la nomination de Vanessa Casano en tant que secrétaire générale chargée des finances, des risques et du contrôle permanent à partir du 17 avril. Rattachée à Philippe Setbon, directeur général, elle sera également membre du comité exécutif.

Vanessa Casano a travaillé six ans au sein de la division de la régulation de la gestion d’actifs au sein de la direction de la régulation et des affaires internationales de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), où elle est entrée en 2015, et dont elle fut promue successivement adjointe (2016) puis directrice (2018). Elle a représenté l’AMF au sein de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) avant d’être élue vice-présidente puis présidente du comité permanent de l’OICV dédié à la gestion d’actifs. Elle a été remplacée au poste de directrice de la division de la régulation de la gestion d’actifs par Jessica Reyes en 2022.

Auparavant, elle a travaillé au sein de l’activité de dérivés-actions chez BNP Paribas, d’abord à Londres en tant que structureur de solutions d’investissement pour fonds de hedge funds (2006-2009), puis à Paris en tant que développeur de l’activité de prime brokerage (2009-2015). Elle a participé au lancement de la plateforme de gestion alternative de CASAM (aujourd’hui Amundi) entre 2005 et 2006. Elle a démarré sa carrière en 2002 chez Lyxor AM en tant que structureur de fonds.

