Odey AM prend ses distances avec son fondateur

Après les prestataires, c’est désormais au tour d’Odey Asset Management, la société fondée par Crispin Odey, de prendre ses distances avec l’homme d’affaires accusé de harcèlement et agression sexuelle dans une enquête conjointe du Financial Times et de Tortoise Media.

Samedi 10 juin, le comité exécutif d’Odey Asset Management, la société fondée par l’homme d’affaires britannique, a pris la décision de révoquer Crispin Odey en tant que membre du limited liability partnership, la forme juridique de la société. De ce fait, il a supprimé « tout implication économique et personnelle de Crispin Odey », indique une lettre aux investisseurs. Cela signifie que la société, constituée sous forme de partenariat, n’a plus aucun lien avec le groupe Odey, qui reste détenu majoritaire par Crispin Odey.

A lire aussi:

De plus, Odey AM a remplacé Crispin Odey dans la gestion de plusieurs fonds. Freddie Neave prendra l’entière responsabilité des fonds Odey European Inc (OEI) et OEI Mac, selon la lettre. James Hanbury prendra la direction du fonds LP Odey Opus et Oliver Kelton celle du fonds Odey Pan European. Le fonds Odey Swan sera dirigé par Freddie Neave temporairement avant que le conseil d’administration ne choisisse un gérant de fonds définitif.

« Nous prévoyons d’annoncer prochainement un changement complet de l’image de marque de la société », conclut la lettre.

Les répercussions de l’enquête du Financial Times pourraient ne pas être terminées. Selon un article du FT de lundi matin, les fonds européens d’Odey AM discutent de la mise en place de barrières (gates) pour éviter les rachats excessifs. La société redoute en effet une flambée des demandes de sortie des investisseurs, selon deux sources citées par le journal. Elle gérait 4, 8 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2022.