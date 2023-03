«Notre métier relève autant de la gestion des risques que de l’identification d’opportunités», selon le patron de JP Morgan AM

«Nous vivons une ère de resserrement monétaire agressif, dont nous avons vu le début de l’impact l’an dernier», a déclaré George Gatch, le directeur général de JP Morgan Asset Management, ce mardi au cours d’une rencontre avec la presse européenne dans les bureaux londoniens de la société de gestion.

«La volatilité est appelée à perdurer et à provoquer des moments de stress que nous ne pouvons pas encore prévoir», ajoute-t-il. Dans ce contexte, la gestion des risques est centrale, selon lui. George Gatch estime qu'«être un gestionnaire d’actifs actif signifie avoir une gestion active des risques».

George Gatch explique que ses équipes ont activé leur «protocole de stress des marchés», et passent en revue les 22 millions de positions de la société de gestion. Cet outil avait déjà été utilisé lors de la pandémie ou de l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine. «Notre métier relève autant de la gestion du risque que de l’identification des opportunités. Pour être un excellent gestionnaire d’actifs, il faut être un excellent gestionnaire de risques», a-t-il insisté.

Les ETF actifs, un segment d’avenir

Pour George Gatch, les dislocations créent donc aussi des opportunités, que ses équipes s’attellent à identifier. Parmi ces opportunités, il cite les fonds indiciels cotés (ETF) actifs, lesquels se sont particulièrement bien vendus en 2022.

La firme s’est lancée en 2017 sur le segment des ETF en Europe. Si le dirigeant reconnaît que JP Morgan AM est arrivé tard sur ce marché, il pense avoir été plutôt précurseur en matière d’ETF actifs. Et cela devrait payer. «Il y a deux ans, la croissance des ETF était uniquement le fait des ETF passifs. Cela a changé. Maintenant, les ETF actifs représentent 5 % du marché», observe le dirigeant.

Selon lui, depuis le début de l’année, quelque 30 % des flux dans les ETF ont concerné des ETF actifs. «Nous capturons un tiers des flux. Nous sommes le deuxième gestionnaire d’ETF actifs », se réjouit-il.

Et cette croissance devrait se poursuivre. « Nous prévoyons 15 % de croissance par an dans les ETF actifs sur les trois à cinq prochaines années ». Pour accompagner cela, Georg Gatch a annoncé que JP Morgan AM allait lancer 25 ETF actifs cette année, dont 15 aux Etats-Unis et 10 en Europe. Le gestionnaire compte actuellement 80 ETF dans sa gamme.

500 millions par an pour la tech

Par ailleurs, il souligne aussi l’importance de la technologie pour les sociétés de gestion. Pour lui, « il s’agit du facteur de succès le plus important pour les asset managers ».

Un aspect que JP Morgan AM ne néglige pas. « Nous dépensons 500 millions de dollars par an dans la technologie et nous avons 40 ingénieurs dédiés uniquement à la gestion d’actifs »,

Et dans ce domaine, être maître de ses outils est clé. « Il est important d’avoir nos propres technologies. Nombre de sociétés externalisent la technologie. Au contraire, pour nous, c’est un avantage compétitif de garder la technologie en interne », déclare-t-il.

« Les sociétés de gestion qui sont leaders en matière technologique aujourd’hui seront les leaders de la gestion d’actifs dans le futur. Cela ne fait aucun doute », conclut-il.