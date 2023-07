Nomura étend son activité de gestion de fortune internationale au Moyen-Orient

Le groupe financier japonais Nomura installe sa gestion de fortune aux Emirats Arabes Unis. La firme a annoncé l’expansion de cette activité au sein du Dubai International Financial Centre, la place financière de Dubaï. L’unité, supervisée par le directeur de la gestion de fortune internationale Ravi Raju, ciblera les particuliers fortunés, les family-offices et les gérants d’actifs externes établis dans le pays et la région du Moyen-Orient au sens large, incluant des pays du nord de l’Afrique.

