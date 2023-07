Newgame et Bruellan valorisent GAM à 189 millions de francs suisses et dévoilent un plan de restructuration

Xavier Niel et ses alliés ne cèderont pas à l’offre de la société de gestion britannique Liontrust sur le gestionnaire d’actifs et de fortune helvétique GAM. Et pour cause, selon eux, GAM vaut bien plus que ce qu’en propose Liontrust (0,52 franc suisse par action, soit 82 millions de francs suisses). Le groupe d’investisseurs composé de Newgame, derrière lequel se cache l’homme d’affaires français, et du groupe financier suisse Bruellan, ont publié, mercredi 12 juillet, une thèse d’investissement dans laquelle ils estiment la valorisation de GAM à 189 millions de francs suisses (195,8 millions d’euros), soit plus de deux fois celle proposée par Liontrust dans son offre.

A lire aussi:

Les actionnaires rebelles, qui détiennent 9,5% de GAM en cumulé, y développent également un plan de restructuration qui permettrait au gérant suisse de redresser la barre et de créer de la valeur sur la base de multiples de 3 à 5 au cours des deux à trois prochaines années.

Quatre phases

Comment comptent-ils s’y prendre ? Le plan du camp Niel nécessite en premier lieu l’injection de 25 millions de francs suisses via une obligation convertible. Une deuxième phase consiste en la stabilisation de l’activité avec la nomination d’une nouvelle équipe de direction et d’un nouveau conseil d’administration ayant eux-mêmes des intérêts importants en jeu.

A lire aussi:

Puis, Newgame et Bruellan tablent sur une restructuration visant à aligner sa structure de coûts sur ses encours actuels. Ces derniers s'élevaient à 71,7 milliards de francs suisses au 31 mars 2023. Le groupe d’actionnaires juge entre autres mesures que les effectifs totaux de GAM pourraient être réduits de 440 employés (dont environ 100 dans la division de services en passe d'être vendue à Carne Group) à moins de 300 pour être en ligne avec le peer group de GAM parmi les gérants cotés voire moins à de 200. Dans leur thèse, Newgame et Bruellan s’appuient sur les exemples de gérants (Gamco, Diamond Hill, Liontrust) dont les encours ne dépassent pas 200 milliards d’euros d’encours et qui opèrent avec 200 salariés ou moins. Au total, ils visent des réductions de coûts de 35 à 40% sur les 12 à 18 prochains mois.

Enfin, les actionnaires imaginent un retour de la croissance de GAM via une refonte du mix de fonds, un focus sur les investisseurs ultra-fortunés et la reconstruction de ses activités de gestion alternative et de fortune.

A lire aussi:

Liontrust et son «mauvais bilan»

Dans ce GAM nouvelle version, les actionnaires ne posséderaient que 12,5% du gérant tout en contribuant à hauteur de 40% de ses encours. En publiant leur plan mercredi, Newgame et Bruellan en ont profité pour tacler Liontrust, dont les actionnaires ont approuvé l’acquisition de GAM vendredi 7 juillet. Le camp de Xavier Niel a souligné que l’historique en Bourse de Liontrust était l’un des pires du secteur de la gestion d’actifs sur les deux dernières années et évoqué l’historique de « destruction de valeur » dans le domaine des fusions-acquisitions du gérant britannique.

Les actionnaires rebelles ont par ailleurs posé des questions supplémentaires au conseil d’administration de GAM quant à la vente de la division de services aux fonds à Carne Group et rempli les documents administratifs auprès du régulateur britannique Financial Conduct Authority en vue d’être autorisés à détenir plus de 10% de GAM.