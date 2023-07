NewGame et Bruellan font une contre-offre partielle sur GAM

Il fallait s’y attendre, mais ils ont pris leur temps. Le groupe d’investisseurs de NewGaMe et Bruellan vient d’annoncer ce 18 juillet une contre-offre à celle proposée par Liontrust sur le gérant suisse GAM et à laquelle ils s'étaient opposés depuis des semaines. Ce groupe contrôle déjà environ 9,6% de GAM Holding. Il propose une offre en cash, mais partielle, car son offre vise jusqu'à 28 millions d’actions GAM, soit environ 17,5% du capital, à un prix de 0,55 francs suisses. Dans un communiqué, le groupe rebelle indique que le prospectus de l’offre sera publié autour du 17 août 2023 et que l’offre pourrait se dérouler du 1er et 28 septembre. L’offre du britannique Liontrust, quant à elle, est en cours actuellement et ce jusqu’au 25 juillet.

Selon leurs calculs, leur offre présente une prime de 31,9% par rapport au cours de clôture de GAM le 17 juillet. «Compte tenu d’un cours de clôture des actions Liontrust de 6,43 GBP le 17 juillet 2023 et d’un taux de change GBP/CHF de 1,1251, le prix de l’offre annoncée représente en outre une prime de 29,1 % par rapport au cours du 17 juillet 2023 de l’offre faite par Liontrust. L’offre annoncée par NewGAMe serait payée en espèces, tandis que Liontrust offre 0,0589 de ses propres actions pour chaque action GAM jusqu’au 25 juillet 2023», indique un communiqué.

Pour ces actionnaires, GAM peut être restructurée avec succès et redevenir rentable. Ils encouragent donc les autres actionnaires à ne pas apporter leurs actions GAM à l’offre de Liontrust et à soutenir la restructuration de GAM. Rock Investment, qui détient 75% des actions de Newgame et partie du groupe d’investisseurs proposant la contre-offre, a demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GAM pour révoquer les membres actuels du conseil d’administration et élire de nouveaux administrateurs pour présider à la restructuration de la société. Celle-ci doit se tenir le 25 août.