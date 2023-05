Mirabaud recrute un responsable conseillers au Luxembourg

Le groupe Mirabaud & Cie a annoncé ce mardi 2 mai l’arrivée de Rémy Saccone au poste de responsable luxembourgeois de l’équipe wealth management dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Basé au Luxembourg, il rapportera directement à Jeff Mouton, directeur général Europe, et fonctionnellement à Carel Huber, responsable groupe de l’activité gérants indépendants.

«Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des CGPI et autres partenaires professionnels au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, Rémy Saccone a pour mission de renforcer ce segment au sein de Mirabaud & Cie (Europe) SA», indique le groupe dans un communiqué