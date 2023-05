Marie Luchet rejoint Axa IM

Axa Investment Managers vient de recruter Marie Luchet, ancienne directrice des Principes pour l’investissement responsable (PRI) pour l’Europe continentale, en tant que responsable de l’ESG et de la durabilité au sein d’Axa Prime, sa plateforme actifs non cotés et hedge funds représentant environ 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Basée à Paris, Marie Luchet sera responsable de la stratégie de durabilité d’Axa IM Prime, notamment de l’intégration de critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la prise de décision en matière d’investissement, de la sélection des fonds et des gestionnaires d’actifs, ainsi que dans le reporting et la conception des produits. Elle sera rattachée à Pascal Christory, le directeur général d’Axa IM Prime.

A lire aussi:

Avant de rejoindre Axa IM Prime, Marie Luchet dirigeait depuis 2022 la stratégie ESG pour l’Europe et le Royaume-Uni d’ACA Group, le cabinet de conseil en risques et conformité, et conseillait les investisseurs des marchés privés américains, anglais et européens sur leurs stratégies ESG, et leur obligations réglementaires et de reporting.

Auparavant, elle a travaillé au sein des Principles for Responsible Investment (UN PRI) entre 2016 et 2022, d’abord en tant que responsable pour la France et l’Europe du Sud au sein de l'équipe des relations avec les investisseurs de 2016 à 2019, puis en qualité de directrice pour l’Europe continentale.

Marie Luchet a également occupé le poste de responsable de la recherche et du développement ISR (investissement socialemenr responsable) chez Ecofi Investissements de 2010 à 2016. Plus tôt dans sa carrière, elle a été analyste ESG sell-side chez CIC Market Solutions entre 2006 et 2008. Elle a commencé sa carrière en 2001 chez PSA Peugeot Citroen en qualité de juriste en droit de l’environnement avant de devenir responsable du développement durable.

A lire aussi: