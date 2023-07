Man Group acquiert une société américaine de crédit privé

Après BlackRock ou PGIM, c’est au tour de Man Group de réaliser une acquisition dans le crédit privé. La société de gestion londonienne va prendre une participation de contrôle dans Varagon Capital Partners, une société de gestion américaine spécialisée dans le crédit privé « middle market » gérant 11,8 milliards de dollars d’actifs et affichant des engagements de clients de 15,4 milliards de dollars. Le montant de l’opération est de 183 millions de dollars.

Man Group rachète le capital aux actionnaires de Varagon, que sont Aflac, Corebridge Financial, American International Group ainsi que d’anciens membres de l’équipe de direction de Varagon.

Aflac, Corebridge et AIG, qui représentent aussi plus de la moitié des engagements clients, ont accepté de poursuivre leur partenariat avec l’acquéreur. S’ils respectent leur engagement à investir une somme prédéfinie, non dévoilée, sur neuf ans, Man Group leur versera 93 millions de dollars supplémentaires.

L’équipe de direction de Varagon va quant à elle regrouper sa participation de 27 % dans une structure unique. Man Group aura une option d’achat sur la participation que le groupe ne contrôle pas encore dans 8,9 et 10 ans.

La société sera renommée Man Varagon

Fondé en 2014, Varagon est décrit comme « un leader sur le « core US middle market », ayant bouclé 24,5 milliards de dollars de financements à plus de 300 entreprises et 138 sponsors. La société a enregistré une croissance de ses actifs sous gestion de 13 % au cours des trois années précédant le 31 décembre 2022. En 2022, Varagon a dégagé des revenus totaux de 116,3 millions de dollars et un bénéfice avant impôts de 30,9 millions de dollars.

Une fois la transaction réalisée, Walter Owens, le directeur général de Varagon, continuera à gérer l’entreprise, qui compte 88 collaborateurs répartis entre New York, Fort Worth et Chicago. Le comité d’investissement, l’équipe d’investissement et les processus d’investissement resteront inchangés. En revanche, la société, renommée Man Varagon, pourra toucher de nouveaux clients grâce au réseau de distribution international de Man Group.

Cette acquisition est censée renforcer les capacités d’investissement de Man Group, en dotant l’entreprise d’une stratégie complémentaire de prêts directs aux États-Unis. « Varagon apporte surtout la possibilité de déployer ces capacités d’investissement à grande échelle dans un format personnalisable pour les plus grands investisseurs institutionnels du monde », précise un communiqué. Cela permet aussi à la société britannique de renforcer sa présence aux Etats-Unis.

