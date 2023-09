M&G obtient un agrément pour distribuer ses fonds auprès des fonds de pensions italiens

M&G Investments a reçu le feu vert du régulateur italien, afin de commercialiser ses fonds auprès des clients institutionnels locaux. La société de gestion britannique a obtenu une licence de gestionnaire d’investissement agréé pour les fonds de pension professionnels italiens de la part de la Consob, l’autorité locale de régulation des marchés. Cette approbation règlementaire permet à M&G de mettre ses solutions d’investissement à la disposition des institutions au niveau local avec des fonds de pension préexistants (avant 1992) et contractuels supervisés par la COVIP, l’autorité nationale responsable de la supervision des régimes de retraite italiens.

En parallèle, la société de gestion britannique a annoncé trois nominations au sein de son équipe de distribution institutionnelle en Europe. M&G a recruté Michael Labhart en Suisse en tant que directeur du développement commercial auprès des clients institutionnels depuis juillet. Il arrive de DWS, où il était responsable de la couverture des fonds de pension en Suisse pendant près de sept ans. Auparavant, il a été responsable des ventes pour les clients institutionnels chez Lombard Odier Investment Managers à Zurich. Il a également travaillé dans le domaine de l’ingénierie des produits chez Man Group plc à Zurich et à Londres.

Adrien Negreanu a été nommé directeur commercial pour des actifs privés et institutionnels, basé en France. Il arrive de Credit Suisse, où il était directeur de l’équipe Global Trading Solutions couvrant les marchés institutionnels français, belge et luxembourgeois. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de la division de distribution institutionnelle chez Morgan Stanley et Deutsche Bank.

Aux Pays-Bas, Remich Hendriks assumera le poste de directeur associé pour le développement commercial de l’activité institutionnelle. Il arrive d’ING, où il était gérant d’actifs privés au sein du département de la gestion d’actifs et de fortune. Il était auparavant responsable commercial chez le hedge fund HiQ Invest.

Michael Labhart et Adrien Negreanu rejoindront l’équipe de Robert Heaney, directeur de la distribution institutionnelle pour l’EMEA, tandis que Remich Hendriks sera rattaché à Stefan Cornelissen, directeur pays pour les Pays-Bas.

