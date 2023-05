M&G Catalyst prend une participation minoritaire dans Regenerate AM

M&G Catalyst, la poche d’actifs privés et alternatifs de la société de gestion britannique éponyme, vient de prendre une participation minoritaire dans Regenerate Asset Management. Cette dernière est un gérant spécialisé dans l’investissement dans le climat et d’impact, fondé en 2019. L’équipe d’investissement de Regenerate AM est basée à Leeds et à Londres au Royaume-Uni, dirigée par Ben Stafford, directeur général, et Ryan Cameron, directeur des investissements.

En plus de cette participation, M&G Catalyst investira 150 millions d’euros dans un premier fonds de Regenerate AM. Dénommé Regenerate European Sustainable Agriculture Fund, ce véhicule investira directement dans des entreprises agricoles engagées dans la pratique d’agriculture régénérative. Cette dernière comprend des mesures pour améliorer la santé des sols et faciliter la séquestration de carbone, la conservation de la biodiversité et de l’eau ainsi que privilégier les pratiques circulaires et moins émettrices de gaz à effet de serre.

M&G Catalyst gère plus de 77 milliards de livres sterling (89 milliards d’euros) dans des stratégies du crédit privé, du capital-investissement et de l’immobilier. M&G Investments comptait plus de 400 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.