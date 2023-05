L’Université du Luxembourg lance un master en droit des fonds d’investissement

Pour l’Université du Luxembourg, il s’agit d’une première en Europe. L’institution a dévoilé, ce mercredi, la création d’une chaire en droit des fonds d’investissement au sein de sa faculté de droit, d’économie et de finance pour une période de cinq ans à partir de septembre 2023. Ce master bilingue français-anglais, dirigé par Isabelle Riassetto, a été conçu en partenariat avec les cabinets d’avocats Arendt & Medernach et Elvinger Hoss Prussen. «Avec une capacité de 25 étudiants, ce programme centré sur le droit luxembourgeois visera à former des juristes du secteur des fonds d’investissement du Luxembourg», précise l’université dans un communiqué.

Au programme du cursus, qui s’étend sur deux semestres à raison de 200 euros de frais par semestre, de la recherche fondamentale et appliquée sur des «thématiques stratégiques» pour l’industrie des fonds luxembourgeois. L’université liste entre autres les fonds immobiliers, les fonds de private equity, les fonds de dette et les fonds européens à long terme (Eltif) mais aussi des problématiques transversales (fonds d’investissement et droit des sociétés, fintech et fonds d’investissement, distribution transfrontalière des fonds).

Répondre aux besoins

La création de cette chaire est censée répondre «aux besoins constants de la place financière du Luxembourg» ainsi qu’ «aux nouveaux défis liés à la digitalisation et au développement durable». Et faire ainsi en sorte que le Luxembourg prenne de l’avance, car si le duché reste le premier domicile des fonds d’investissement Ucits et alternatifs en Europe, l’Irlande a eu tendance à lui reprendre des parts du marché ces dernières années. Selon les plus récentes statistiques de l’Efama, la place luxembourgeoise gérait 8,3% des encours des fonds d’investissement à travers le monde fin 2022 (5.028 milliards d’euros), contre 6% à sa rivale irlandaise (3.655 milliards d’euros), qui la domine en particulier sur la gestion alternative, les fonds monétaires et les ETF. Cinq ans auparavant, les encours des places luxembourgeoise et irlandaise représentaient 9,4% et 5,4% des encours des fonds d’investissement dans le monde. Aussi, au niveau des montants absolus d’encours gérés, selon l’Efama, le Luxembourg a vu ses encours multipliés par 2,8 et l’Irlande par 3,8 sur la période 2011-2021. Les deux pays bataillent également dans le domaine des services aux fonds d’investissement européens.

Par ailleurs, l’Irlande comme le Luxembourg réfléchissent à moderniser leur cadre juridique local pour les fonds d’investissement. Le premier a récemment lancé une consultation sur l’avenir de son industrie des fonds, le second a présenté un projet de loi le 24 mars dernier après la publication de la nouvelle version du règlement européen sur les fonds d’investissement de long-terme en Europe (Eltif).

«Au moment où attirer de nouveaux talents qualifiés est un défi majeur pour la place financière, Luxembourg se devait de se doter d’une offre universitaire destinée aux futurs acteurs du marché des fonds d’investissement», a commenté Sophie Laguesse, associée et membre du comité de direction du cabinet Elvinger Hoss Prussen, partenaire du master de l’Université du Luxembourg.