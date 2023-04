L’unique fonds français sur les grands vins sort de cave

L’année 2023 est en quelque sorte une cuvée de renaissance pour le fonds professionnel spécialisé Uzès Grands Crus I. Ce renouveau, le seul fonds d’investissement alternatif français dédié aux vins d’exception le doit à un assouplissement de sa règle de liquidité récemment accordé par l’Autorité des Marchés Financiers. Son gestionnaire, Uzès Gestion, commence à peine à en faire de nouveau la promotion, ont indiqué les co-gérants du fonds Jean-Marie Godet, président du directoire d’Uzès Gestion, et Hugues Lapauw, analyste œnologue, lors d’une présentation presse jeudi 7 avril.

Comme L’Agefi l’avait révélé en août dernier, le fonds Uzès Grands Crus I, agréé en 2012 et distribué dans sa forme actuelle depuis mars 2016, faisait face à un dilemme d’allocation en grands crus. L’AMF imposait jusqu’à l’année dernière un minimum de 60% de vins de Bordeaux en détention pour assurer la liquidité du fonds. Cette règle qui remontait à 2012, date de l’agrément du fonds par le régulateur, reflétait les tendances de l’époque. Près de 70% des échanges quotidiens en grands crus étaient alors concentrés sur la région de Bordeaux quand les autres régions représentaient les 30% restants.

Or, les Bordeaux ne forment plus aujourd’hui que 30% des échanges, à quasi-égalité avec les Bourgognes, alors même que la production de ces derniers est huit fois inférieure à celle de Bordeaux. L’AMF a donc accepté que le fonds Uzès Grands Crus I puisse avoir une allocation minimale de 60% en Bordeaux ou en Bourgogne, voire les deux. Ce qui autorise les co-gérants à « carafer » davantage l’allocation globale d’Uzès Grands Crus I. La part de crus bordelais en portefeuille a ainsi été aujourd’hui ramenée à 50% et celle des vins de Bourgogne est montée à 36%, avec la volonté de faire grimper celles d’autres régions et de vins étrangers.

Si pour l’instant, les encours du fonds ne s’élèvent qu’à 2,5 millions d’euros, sa nouvelle règle d’allocation devrait lui permettre d’attirer davantage d’investisseurs qualifiés, notamment au sein des conseillers de gestion en patrimoine et de la clientèle privée. Pour ses gérants, atteindre 10 voire 20 millions d’euros serait une taille idoine. « Jusqu'à 20 millions d’euros, on peut remplir le fonds avec des références intéressantes », dit Hugues Lapauw.

Bottle-picking

Les bouteilles d’exception demeurent un marché de niche parmi les 2,5 millions de domaines existants dans le monde et 35 milliards de bouteilles, représentant moins d’0,01% du volume de vin produit. Les vins de grande qualité, eux, forment moins de 15% du volume. Dans une industrie qui pèse 140 milliards d’euros, les co-gérants se concentrent essentiellement sur environ 250 domaines.

Le processus de gestion de ce produit financier unique en France s’appuie sur cinq étapes. A la sélection de la région succède l’analyse de comparabilité des vins qui vise à éliminer les bouteilles surcotées et faire émerger les sous-cotées. Une analyse semblable est opérée sur les millésimes. Le bottle-picking est aussi influencé par une moyenne pondérée de notes de dégustation réalisées par des experts avant la sélection des meilleurs vins éligibles dans les millésimes retenus en fonction d’un rapport prix/note.

Au total, le portefeuille compte 600 lignes, qui se matérialisent par des caisses physiques de vins d’exception stockées au port franc de Genève. Les principaux crus datent de 2005, 2009, 2010 et d’avant 2002 mais le fonds se sépare progressivement de ces millésimes pour investir dans des crus plus récents. Si l’horizon d’investissement sur un vin est généralement de 4 à 7 ans, le portefeuille du fonds enregistre un turnover de 50% par an, précise Jean-Marie Godet.

Changement climatique

A quoi s’attendre avec les millésimes 2022 ? « Ils seront de très grande qualité que ce soit les domaines français ou ailleurs en Europe. La demande est très forte », répond Hugues Lapauw, qui ajoute que les vignes ont bénéficié du climat très ensoleillé de l’an dernier. Les événements liés au changement climatique (gel, grêle, sécheresse, incendies, maladies de vigne comme le mildiou) impactent fortement le rendement de plusieurs vignobles ces trois dernières années, ce qui influe sur le stock et mécaniquement sur le prix et la demande.

Ces phénomènes, s’ils s’amplifient, pourraient aussi altérer le goût, l’acidité des vins voire faire basculer des bons vins en crus d’exception. Une étude de l’Institut national de la recherche agronomique suggère que la hiérarchie qualitative des parcelles en Bourgogne va possiblement être affectée. «Jusqu’alors, les crus les plus cotés chez les bourgognes se trouvent à mi-pente, au milieu de la vallée ou dans la plaine tandis que les vignobles moins cotés se trouvent sur le haut des collines. Or, le réchauffement de l’air va plutôt bénéficier aux vignobles implantés relativement haut », souligne Jean-Marie Godet.

Pour les tendances d’investissements, les co-gérants peuvent s’appuyer sur le Liv-Ex, plateforme de marché londonienne comparable à une Bourse du vin. Les Bordeaux, victimes d’un désamour qui se traduit par un Bordeaux-bashing persistant, voient leurs prix se stabiliser quand ceux des bourgognes flambent. « La perspective de plus-value est déjà bien absorbée. Idem pour le champagne. Les vins italiens et de la Vallée du Rhône, comme le Côte-Rôtie et le Condrieu, présentent un potentiel important pour devenir une alternative aux vins de Bourgogne à court terme», analyse Hugues Lapauw. De quoi voir le verre plus qu'à moitié plein. Les co-gérants n’excluent pas la possibilité d’ouvrir le fonds à des alcools forts d’exception à l’avenir.

