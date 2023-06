Lombard Odier recrute un directeur des investissements pour l’Italie

Le genevois Banca Lombard Odier & Co vient de nommer Stefano Guglielmetto directeur des investissements de la succursale italienne basée à Milan.

L’intéressé vient de Credit Suisse Italia où il était responsable de la gestion d’actifs et de la couverture clients. Il y a travaillé sept ans. Avant cela, il était gérant de portefeuilles senior au sein de Deutsche Bank et responsable de l’activité discrétionnaire de Bank of America Merrill Lynch en Italie.