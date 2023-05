Les stratégies macro et actions tirent les gains des hedge funds en avril

Le fournisseur d’indices et de recherche sur les hedge funds, HFR, indique son indice phare HFRI 500 Fund Weighted Composite, a progressé de 0,4% en avril. Cet indice couvre les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice, recalculé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event-driven, macro, relative value, risk premia).

Selon HFR, les stratégies macro et actions - en particulier les fonds long/short sur la santé - ont été les plus performantes le mois dernier. Le fournisseur d’indices observe que la dispersion des performances des hedge funds s’est réduite. Le décile des hedge funds les plus performants a enregistré une performance moyenne de 5,5% en avril quand le décile des hedge funds les moins performants a connu une baisse de performance de -4,4% en moyenne. Près de la moitié des hedge funds figurant dans l’indice ont terminé le mois d’avril en territoire positif.