Les performances des hedge funds en légère baisse en août

Les hedge funds ont connu, dans leur ensemble, une légère baisse de performance en août. L’indice HFRI Fund Weighted Composite, du fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds américains HFR, a perdu 0,5% le mois dernier.

Le décile des hedge funds les plus performants de l’indice a enregistré une performance en hausse de 4,8% en moyenne en août et le décile des hedge funds les moins performants une baisse de performance de 7,7% en moyenne. Cela représente une dispersion de 12,5% entre ces deux déciles pour le mois d’août (13,1% en juillet). Un écart qui s’élève à 40,9% sur les huit premiers mois de l’année, calcule HFR, le décile des hedge funds les plus performants ayant progressé de 26,9% et celui des hedge funds les moins performants ayant chuté de 14%.

Selon HFR, environ la moitié des hedge funds a enregistré une performance positive en août, en particulier les stratégies event-driven qui ont dominé le secteur. Celles focalisées sur les actions, surtout celles exposées au secteur technologique, ont observé des pertes. Kenneth J. Heinz, président de HFR, voit un point d’inflexion clé de la performance des hedge funds en août et un retournement partiel de certaines tendances fortes s’appuyant sur la technologie qui ont dominé les deux précédents mois de gains pour les hedge funds.