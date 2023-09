Les investisseurs se détournent de la gestion européenne en août

Alors qu’ils avaient collecté 4,9 milliards d’euros en juillet, les fonds (ETF et OPCVM ouverts) domiciliés en Europe ont enregistré des rachats nets de 6,6 milliards d’euros en août, reflétant le sentiment négatif des investisseurs dû à l’incertitude économique. La dernière étude (European Asset Flows Commentary) de Morningstar pointe le fait que les stratégies actions décollectent de 1,3 milliard d’euros. Les fonds actifs actions ont subi des sorties pour 11,8 milliards d’euros alors que les fonds passifs actions ont bénéficié de 10,5 milliards d’euros de collecte nette au cours du mois. Les fonds obligataires, quant à eux, ont connu leur dixième mois de collecte nette en engrangeant 1,7 milliard d’euros en août. A l’inverse, les fonds d’allocation ont subi les plus forts retraits, avec 2,7 milliards d’euros rachetés par les investisseurs au cours du mois.

En détail, une fois de plus, iShares arrive en tête des gestionnaires ayant le plus fortement collecté, suivi de Vanguard et de State Street. Pictet, Eurizon et Fidelity International ont subi les sorties les plus importantes au cours du mois. Ainsi, l’ETF iShares Core S&P 500 a enregistré 960 millions d’euros de flux entrants en août, tandis que les rachats nets de Pictet CH I-CHF Bonds ont atteint 1,5 milliard d’euros.

Coté actifs sous gestion, ils diminuent d’un mois sur l’autre, passant de 11.146 milliards d’euros à la fin du mois de juillet à 10.997 milliards d’euros.