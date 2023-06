Les hedge funds ont enregistré des performances mitigées en mai selon HFR

Les hedge funds ont observé des performances mitigées au mois de mai selon le fournisseur de données et d’indices sur les hedge funds HFR. La performance de son indice phare, HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a baissé de 0,2%. Cet indice regroupe les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice sont catégorisés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia).

Ainsi, les stratégies obligataires appartenant à la catégorie relative value arbitrage, les hedge funds basés sur l’activisme actionnarial ainsi que les hedge funds actions investis sur le secteur de la technologie ont dominé la classe d’actifs en mai, observe HFR. Les stratégies macro ont connu des fortunes diverses tandis que les stratégies event-driven et equity hedge ont vu un recul des performances de leurs indices respectifs chez HFR.

D’après le fournisseur de recherche, la dispersion des performances des hedge funds s’est accrue en mai, le décile des hedge funds les plus performants de l’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite, ayant progressé en moyenne de +6,7 %, tandis que le décile des hedge funds les moins performants a reculé en moyenne de -7,1 %. Soit une dispersion de performances de 13,8 % pour le mois dernier contre 10,9% en avril. Environ 40 % des hedge funds ont affiché des performances positives en mai, note HFR.

«À l’horizon du deuxième semestre de 2023, les gestionnaires s’attendent à une bifurcation complexe des risques macroéconomiques et géopolitiques, y compris des scénarios qui contribuent à la volatilité actuelle des marchés financiers ou qui favorisent les tendances générales du marché, notamment les tendances puissantes et explosives de l’exposition à l’intelligence artificielle. L’incertitude et les tensions entre ces risques et ces résultats sont susceptibles de dominer la performance des marchés financiers et des hedge funds au cours des prochains mois, avec un potentiel accru de dislocations déstabilisantes», a commenté Kenneth J. Heinz, président de HFR.