Les difficultés de Meta peuvent-elles inquiéter pour l’avenir du métavers ?

Les défis auxquels Meta fait face aujourd’hui ont davantage trait aux enjeux du secteur de la publicité numérique en général qu’à l’univers du métavers en tant que tel. Le métavers puise sa force dans la diversité des sous-thèmes qui le composent – jeux vidéo, socialisation, travail et facilitateurs technologiques – et qui, selon nous, sont porteurs d’opportunités à long terme, mobilisant divers acteurs issus du secteur technologique mais aussi en dehors, et bien au-delà de Meta Platforms.

Alors que la pandémie avait engendré une hausse du temps passé en ligne, entraînant une augmentation de la demande et de fortes perspectives de croissance, la réouverture économique, la guerre en Ukraine et le ralentissement macroéconomique mondial ont freiné la croissance du secteur à moyen terme. Il n’en demeure pas moins que les entreprises continuent leurs innovations et que les avancées majeures en intelligence artificielle générative devraient porter et alimenter le développement du métavers, notamment en matière de création et modération de contenu, de conception collaborative ou encore de traitement du langage. Le métavers nous semble loin d’avoir abattu toutes ses cartes et reste ainsi une thématique intéressante pour les années à venir.