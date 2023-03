Le succès des ETF obligataires profite à BlackRock

L’enthousiasme pour les obligations s’avère être une manne pour les ETF obligataires de BlackRock, lesquels ont attiré plus d’argent depuis que les taux américains ont commencé à monter que tous ses concurrents mis ensemble, rapporte le Financial Times. De mars 2022 à fin janvier, les ETF obligataires de BlackRock ont drainé 146 milliards de dollars de flux nets, tandis que ses concurrents ont levé 134 milliards de dollars. Le groupe prédit que les actifs des ETF obligataires à l’échelle du secteur vont plus que doubler de 1.800 milliards de dollars à 5.000 milliards de dollars en 2030.