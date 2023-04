Le Royaume-Uni officialise la relance de son groupe de travail sur la gestion d’actifs

Andrew Griffith, secrétaire économique du Trésor britannique, a officialisé, mardi 25 avril, la relance de la task force sur la gestion d’actifs locale. Cinq nouveaux membres ont rejoint le groupe de réflexion: Hans Georgeson, directeur général de Royal London Asset Management; Mark Murray, associé senior d’Artemis; Joseph Pinto, directeur général de M&G Asset Management; Nick Ring, directeur général Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) de Columbia Threadneedle; et Andrew Telfer, directeur général de Baillie Gifford.

Comme révélé par le média Sky News la semaine dernière, un groupe de travail visant à identifier et exploiter le potentiel de nouvelles technologies (tokenisation, intelligence artificielle, blockchain) pour le secteur local de la gestion d’actifs a également été établi en parallèle de la task force. Ce groupe est présidé par Michelle Scrimgeour, directrice générale de Legal and General Investment Management. Il remettra un rapport final, contenant des orientations et recommandations sur le sujet, à la taskforce après une série d’entretiens avec diverses parties prenantes.

La task force sur la gestion d’actifs du gouvernement britannique se compose désormais de 15 membres :