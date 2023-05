Le responsable des gestions actions d’Amundi repart chez Nordea AM

Kasper Elmgreen, responsable des gestions actions et membre du comité d’investissement mondial d’Amundi depuis début 2019, va quitter la société de gestion du Crédit Agricole pour retourner chez Nordea Asset Management, selon les informations du média danois AM Watch et que L’Agefi est en mesure de confirmer.

Après un premier passage chez Nordea AM en tant que responsable des actions fondamentales entre 2014 et fin 2018, Kasper Elmgreen occupera cette fois-ci la fonction de directeur des investissements actions et obligataires en lieu et place de Jens Rygaard, qui était en poste depuis 2017 et qui a démissionné. Kasper Elmgreen endossera ses nouvelles responsabilités à partir du 1er août 2023. Avant Amundi et Nordea AM, il avait également travaillé au sein de Bankinvest Asset Management en tant que directeur des actions et gérant de portefeuille.

Matteo Germano pour la transition

Le successeur de Kasper Elmgreen au poste de responsable des gestions actions n’a pas encore été désigné, a indiqué Amundi à L’Agefi. Matteo Germano, directeur adjoint des gestions auprès de Vincent Mortier et basé à Milan, assurera l’intérim. Il avait rejoint Amundi lors de l’acquisition de Pioneer Investments par le gestionnaire français en 2016.

L’équipe actions d’Amundi a aussi récemment vu le départ de son directeur adjoint depuis 2018, Alexandre Drabowicz, pour Indosuez Wealth Management, autre entité du groupe Credit Agricole, où il a été promu directeur des investissements en mars 2023.

