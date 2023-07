Le régulateur américain veut protéger davantage le cash des clients de courtiers

Protéger les investisseurs en cas de défaillance d’un courtier chargé de compte (carrying broker-dealer), tel est l’objectif d’amendements à une législation existante (Rule 15c3-3) proposés, mercredi 12 juillet, par le superviseur américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC). Les carrying brokers-dealers détiennent des titres et des espèces de leurs clients. Ils peuvent aussi en détenir au sein de comptes d’autres courtiers, connus sous la dénomination de comptes PAB.

Aux Etats-Unis, la législation en vigueur oblige les carrying brokers-dealers à calculer le montant de cash net qu’ils doivent à leurs clients et aux détenteurs de comptes PAB. La définition de cash englobe ici les produits en espèces reçus de la vente de titres, l’argent déposé par les clients et titulaires de comptes PAB en vue de l’achat de titres, les dividendes mensuels ou trimestriels reçus pour le compte de clients ou détenteurs de comptes PAB. Les carrying brokers-dealers doivent ainsi déposer un montant de cash, qui résulte d’une moyenne calculée sur une période de 12 mois glissants, sur des comptes bancaires de réserve dédiés à leur clientèle et aux détenteurs de comptes PAB.

Les carrying brokers-dealers calculent généralement le montant de cash net dû à leurs clients et procèdent aux dépôts sur les comptes bancaires de réserve dédiés à la clientèle et aux comptes PAB chaque semaine. C’est précisément cette fréquence de calcul et de dépôt que la SEC entend changer.



Les amendements envisagés par le régulateur américain nécessiteraient pour les carrying broker-dealers qui doivent d’importants montants de cash (égal à ou au-delà de 250 millions de dollars) aux clients et aux comptes PAB, d’effectuer ces calculs et de procéder à tous les dépôts nécessaires sur une base quotidienne plutôt qu’hebdomadaire. La SEC estime qu’en réduisant le délai entre les calculs, sa proposition aiderait les carrying broker-dealers à aligner de façon plus dynamique le montant de cash net dû à leurs clients et aux détenteurs de comptes PAB sur le montant déposé sur les comptes bancaires de réserve.

« Le calcul quotidien des réserves de cash dues aux clients et aux détenteurs de comptes PAB protégerait ces derniers en réduisant la possibilité que des écarts importants s’accumulent au fil du temps. Cela augmenterait ainsi la probabilité qu’ils soient remboursés même en cas de faillite d’un broker-dealer », explique la SEC dans un communiqué.