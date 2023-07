Le PDG de BlackRock désigne le bitcoin comme «alternative» à l’or

C’est une nouvelle preuve que le bitcoin gagne en crédibilité auprès des institutionnels comme actif d’investissement. Invité de la chaîne américaine Fox News ce 5 juillet, le PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde a qualifié le bitcoin «d’actif international indexé sur aucune monnaie» pouvant représenter «une alternative à l’or pour se protéger de l’inflation, des problèmes onéreux d’un pays ou de la dévaluation de votre monnaie, quel que soit le pays où vous vous trouvez».

Une rhétorique régulièrement reprise par Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, société détenant le plus de bitcoins en propre avec 140.000 unités achetées à un prix moyen de 29.803 dollars par bitcoin. Il n’hésite pas à qualifier l’invention de Satoshi Nakamoto «d’or numérique» en raison de sa création monétaire programmée à l’avance et de sa fiabilité en termes de sécurité, son programme informatique n’ayant jamais été attaqué avec succès, ni stoppé.

Cette nouvelle déclaration confirme un peu plus le changement de position de Larry Fink concernant les cryptoactifs et le bitcoin qu’il désignait en 2017 comme «indice de référence du blanchiment d’argent». En décembre 2020, il avait commencé à infléchir sa position expliquant que la reine des cryptomonnaies «a attiré l’attention et l’imagination de nombreuses personnes», le qualifiant de «marché encore inexploré […] Peut-il évoluer vers un marché mondial ? C’est possible». En août 2022, BlackRock annonçait même un partenariat avec Coinbase, la plus grande plateforme d’échanges américaine du marché permettant à ses clients d’avoir un accès direct au segment des cryptoactifs.

Quelques semaines après la faillite de FTX, il a également volé au secours de la crypto en déclarant qu’elle allait «transformer» l’investissement dans la prochaine génération du marché, notamment avec la tokenisation des actifs via «le registre distribué consultable par le monde entier». Un système dans lequel «vous n’avez pas besoin de croire une banque», a-t-il expliqué en faisant référence aux promesses portées par la finance décentralisée (DeFi), ce que «n’était pas» la plateforme fondée par Samuel Bankman-fried. Une série d’arguments reprise lors de son passage chez Fox News.

A lire aussi:

Une demande d’ETF à défendre

Le 16 juin, BlackRock a pour la première fois déposé une demande de création d’un ETF Bitcoin auprès de la Securities and Exchanges Commission (SEC) qui n’a, à ce jour, encore jamais validé un tel montage, mettant en avant les risques trop important de manipulation de marché. Un montage dans lequel Coinbase est désigné comme dépositaire.

La demande de l’entreprise dirigée par Larry Fink a ravivé ces derniers jours l’espoir pour les entreprises comme Grayscale qui tente depuis plusieurs années de convaincre le gendarme boursier américain. «Nous espérons que, comme par le passé, nous pourrons travailler avec nos régulateurs et faire approuver le dossier. Nous espérons que nos régulateurs considèreront ce dossier comme un moyen de démocratiser les cryptos», a tout de même tempéré le PDG.

A lire aussi: