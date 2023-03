Le patron de Jupiter mise sur la croissance pour relancer la société

Dès qu’il a pris la direction générale de Jupiter en octobre, Matthew Beesley a lancé un plan de réduction de coûts, écrit le Financial Times. Les dépenses et la gamme de fonds ont été réduites, 80 employés sont partis et le comité exécutif a rétréci. Désormais, Matthew Beesley mise sur la croissance: se développer à l’étranger, notamment en Europe, et proposer des fonds dans des domaines spécialisés comme l’environnement.