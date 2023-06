Le patron de BlackRock estime que l’IA pourrait résoudre la crise de productivité

Larry Fink, le fondateur de BlakcRock, estime que les « opportunités transformatrices » dans l’intelligence artificielle pourraient résoudre la crise de productivité liée à une inflation qui reste élevée, rapporte le Financial Times. S’exprimant lors de la journée des investisseurs de BlackRock, le dirigeant a déclaré « la chute de la productivité a été un problème central dans l’économie mondiale. L’IA a le potentiel énorme d’accroître la productivité, et transformer les marges dans tous les secteurs. Ce pourrait être la technologie qui fait baisser l’inflation ». Par ailleurs, Larry Fink a déclaré que BlackRock continue à rechercher des acquisitions pour étendre son empreinte mondiale, élargir son offre technologique et renforcer sa présence sur le non coté.