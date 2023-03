Le litige entre les ex-dirigeants de Shânti AM et Twenty First Capital monte au niveau européen

La Cour de cassation a saisi, mercredi 15 mars, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour l’aider à trancher un litige entre les anciens dirigeants-associés de l’ex-société de gestion franco-indienne Shânti Asset Management (Shânti) et le gestionnaire d’actifs Twenty First Capital, a appris L’Agefi. Au centre des débats, se trouvent les interprétations des exigences contenues dans un article de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) et de la transposition de cet article en droit français dans le code monétaire et financier.

En avril 2014, Shânti, fondé et présidé par Eric Mookherjee, cède ses trois fonds investis respectivement en actions, obligations et convertibles émergentes à Gestion Financière Privée (Gefip), devenant la société dédiée de Gefip pour l’offre de fonds actions émergentes. Quelques mois plus tard, Eric Mookherjee est recruté par Twenty First Capital et les trois fonds de Shânti rejoignent l’offre de Twenty First Capital. Le fondateur de Shânti conclut avec Twenty First Capital un contrat qui promet de l’embaucher, le 5 juin 2014, ainsi qu’un contrat de partenariat prévoyant diverses rémunérations en sa faveur ainsi qu’en faveur de deux autres associés de Shânti, le 27 juin 2014.

En décembre 2015 et janvier 2016, les anciens de Shânti assignent en justice Twenty First Capital pour l’exécution du contrat de partenariat et le paiement de dommages et intérêts. De son côté, Twenty First Capital sollicite la nullité du contrat de partenariat. Le tribunal de grande instance de Paris, en janvier 2019, puis la Cour d’appel, en février 2021, déboutent les anciens de Shânti. Entre autres motifs, les rémunérations prévues dans le contrat de partenariat ne respectent pas les règles de la directive AIFM transposées en droit français, le 28 juillet 2013, dans le code monétaire et financier. Le contrat est annulé, les demandes des ex-Shânti rejetées. Les associés de l’ancien gestionnaire d’actifs franco-indien se pourvoient en cassation.

Le pourvoi a été examiné mercredi 15 mars par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Selon un document consulté par L’Agefi, les ex-Shânti soutiennent que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA), dont Twenty First Capital, disposaient d’un délai d’un an à compter du 22 juillet 2013, pour respecter les règles relatives aux pratiques de rémunération des FIA posées par la législation nationale et présenter une demande d’agrément. Pour eux, ces règles ne s’appliquaient qu’à compter de l’obtention de l’agrément de l’AMF par le gestionnaire de FIA. Or, ils exposent que Twenty First Capital n’a obtenu le sien qu’à la mi-août 2014 et que par conséquent, les règles en matière de rémunération n'étaient pas applicables à Twenty First Captal lorsque le contrat de partenariat a été conclu le 27 juin 2014.

Double question préjudicielle

La Cour de cassation indique que la solution du litige dépend du fait de savoir si l’article du code monétaire et financier transposant les règles de la directive AIFM en matière de rémunération, entré en vigueur le 28 juillet 2013, était applicable à la date de conclusion du contrat de partenariat du 27 juin 2014. L’instance sollicite un renvoi préjudiciel devant la CJUE Cour et sursit à statuer.

Elle demande à partir de quand les gestionnaires de FIA sont tenus de respecter les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération contenue dans la directive AIFM. Elle s’interroge sur la date d’entrée en vigueur de ces obligations. Est-ce à partir de l’expiration du délai de transposition de la directive, de la date d’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive en droit national; à compter de l’expiration du délai d’un an, expirant le 21 juillet 2014 ou à compter de l’obtention de l’agrément en tant que gestionnaire de FIA?

La Cour de cassation pose une seconde question spécifique au cas dans lequel le gestionnaire de FIA dispose d’un délai, après la transposition d’AIFM en droit national, durant lequel il est seulement tenu de faire les meilleurs efforts pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive. «Le gestionnaire remplit-il cette obligation si, pendant ce délai, il embauche un salarié ou nomme un dirigeant social à des conditions de rémunération ne respectant pas les exigences de la disposition nationale transposant l’article 13 de la directive ?», demande l’instance.

La Cour considère qu'à la lecture de l’article de la directive AIFM mis en cause dans les débats, «aucune des interprétations proposées ne s’impose avec la force de l'évidence», d’où sa demande préjudicielle à la CJUE.

