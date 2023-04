Le groupe financier de la famille Rockefeller cède 20,5% de son capital à IGM Financial

Rockefeller Capital Management, le groupe financier de la famille américaine Rockefeller qui comprend notamment Rockefeller Asset Management, a vendu environ 20,5% de son capital au gestionnaire d’actifs et de fortune canadien IGM Financial pour un montant de 622 millions de dollars (568 millions d’euros).

IGM Financial appartient à Power Corporation of Canada, une holding qui se concentre sur les services financiers en Amérique du Nord, Europe et Asie. Le gestionnaire, qui compte 258 milliards de dollars canadiens (175 milliards d’euros) d’encours sous gestion, est la maison-mère de Mackenzie Investments et est également présent au capital d’autres sociétés comme China AMC.

Le gérant alternatif américain Viking Global Investors restera l’actionnaire majoritaire de Rockefeller Capital Management, a précisé la firme dans un communiqué. A travers l’opération, la famille Rockefeller a augmenté son investissement dans Rockefeller Capital Management. La firme, qui était initialement le family-office de la famille Rockefeller avant de devenir une entité indépendante en 2018, compte une centaine de milliards de dollars d’actifs sous gestion.