Le gérant de fortune luxembourgeois Fuchs & Associés Finance a été liquidé

La dissolution et liquidation judiciaire du groupe de gestion de fortune luxembourgeois Fuchs & Associés Finance a été ordonnée, le 18 juillet, par un tribunal commercial du Luxembourg. Ce jugement intervient après une requête du régulateur luxembourgeois CSSF. Le 7 juillet dernier, la CSSF lui avait retiré son agrément. Elle avait exposé dans sa requête au tribunal que la situation financière de Fuchs & Associés Finance, fondé en 2000, était critique en matière d’assises financières et de ratios de fonds propres prudentiels, évoquant des ressources, crédit et moyens financiers épuisés. La firme opérait en architecture ouverte pour sa gestion sous mandat discrétionnaire et opérait également en Belgique.