Le Forum ESG et Impact Investing, c’est bientôt !

L’AGEFI organise la 7ème édition de son Forum ESG & IMPACT INVESTING, ce 22 juin 2023 au centre de conférence Verso à Paris.

Alors que le contexte macro-économique s’est complexifié – inflation, hausse des taux, crise énergétique…- les préoccupations sur les aspects ESG conservent une influence incontestable dans les politiques et choix d’investissements des investisseurs institutionnels. Bien sûr, l’ensemble des acteurs apprennent en marchant, avec les obstacles et les pièges à déjouer : manque de données calibrées, impacts pas toujours facile à mesurer, risque de greenwashing… Ce Forum existe donc pour partager les innovations, les bonnes pratiques et débattre des prochaines étapes à franchir.

Lors de cette édition, nous décrypterons les dernières avancées règlementaires et verrons comment elles impactent les portefeuilles des investisseurs, puis nous aborderons de nombreuses thématiques incontournables ou sur le point de le devenir :

RÉGLEMENTATION ESG | Décryptage des avancées réglementaires de la finance durable à ne pas manquer en 2023

DONNÉES ESG | Nouveaux outils, recours aux tiers, accessibilité de la donnée : quelles méthodologies pour la mesure des risques et des impacts sur son portefeuille ?

IMPACT INVESTING | Impact washing, causalité et mesure des impacts, nouveaux champs d’actions : les challenges des investisseurs en 2023

L’ESG DANS LA DETTE PRIVÉE | Pourquoi l’ESG est-il un critère de sélection incontournable des entreprises en portefeuille ?

DÉCARBONATION DES PORTEFEUILLES | Entre réglementations et coalitions… pourquoi 2023 apporte plus de concret aux méthodologies de décarbonation des portefeuilles d’investissements ?

MARCHÉ OBLIGATAIRE & ESG | Une approche ESG a-t-elle sa place dans les marchés obligataires ? Quels défis ?

ENGAGEMENT & GOUVERNANCE | Engager, dialoguer et s’engager : cap sur les différents rôles des investisseurs auprès des entreprises

